有酒店業者不管中央進偷偷開業，坐台小姐和酒客統統沒戴口罩。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心下令4月9日起，全台所有男女陪侍店家要即刻停業配合防疫。但桃園市卻有1家酒店疑似心存僥倖持續營業，平鎮警分局15日晚間接獲檢舉，臨檢突擊檢查當場抓包，除告誡業者即刻停業外，並將函報桃園市政府相關局處裁處。

平鎮警分局宋屋派出所副所長黃冠貿表示，日前接獲民眾檢舉，平鎮區環南路上有酒店疑似未配合政府防疫措施，仍持續違規營業。警方立即派員臨檢並逐層檢視，果然在某層大門深鎖的酒店前聽見唱歌的喧囂聲，警方經尋至該酒店後門樓梯進入，當場查獲該酒店違規營業。

據了解，客人是由酒店後門進出，當時店內上班員工共有4名，警方進入後發現共有5名小姐正坐檯陪酒，而且小姐和酒客都沒有佩帶口罩，雖店家堅稱是接待友人，並未對外營業，但就現場工作人員及小姐穿著打扮完全不像，警方當場告誡不得營業，並將相關資料抄豋，移請桃園市政府相關局處裁處。

平鎮警方表示，已將該酒店列入重點查核對象，並要求該業者配合政府防疫措施，警方亦將持續稽查轄內酒店、舞廳、視聽歌唱等行業，並呼籲業者不要心存僥倖，違者將依法最高裁處100萬元罰鍰。

(中時 )