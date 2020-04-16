民進黨立委黃國書、賴惠員今日於立法院中興大樓召開記者會表示，目前全球石油價格走低，中油應研究下月起將桶裝瓦斯降至一桶180元，讓民眾和商家一起渡過疫情。

黃國書表示，《中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制》設定，是照阿拉伯國營石油公司每月公告的當月期約離岸價與海運費(CP，Contract Price)。根據資料，3月份CP價格為每公噸455美元，4月CP價格為235美元，而4月的每公噸海運價格也較3月下降約12美元。

黃國書指出，國內的牌價由3月的每公斤19.06元降至4月的14.06元，調降5元，但中油每公斤的吸收金額從5.2元降至0.9元，代表還有調降空間。

賴惠員表示，許多中南部地區家庭並未設置天然氣管線，很多是以桶裝瓦斯為主。以臺南為例，瓦斯管線僅18.52％，嘉義、屏東縣普及率更低至10％。桶裝瓦斯對中南部民眾影響很大，希望中油可以調整價格，做另類的紓困。

中油副總經理陳淑真表示，自去年10月起，中油該漲的沒漲，該跌的卻照跌，這段時間吸收了17億元的差額。中油會來考慮調整5月的桶裝瓦斯價格，但無法確定會降多少，會再照計價公式計算，4月底時再行考量。

(中時 )