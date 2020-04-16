《日股》銀行、汽車股領跌 日經指數早盤收低1.2％ 12:162020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國嚴峻的經濟前景與企業慘淡的首季財報打擊投資人信心，隔夜美股下挫，受此影響，由銀行股與汽車股帶頭下挫，周四日經225指數早盤收跌1.20%，為19,315.45點。東證一部指數跌0.97%，為1420.12點。受美國同業大跌影響，銀行股表現疲弱。豐田汽車宣布，受新冠肺炎疫情影響，旗下在日本的18座汽車工廠將減產，股價下跌2.2%。 (時報資訊) #汽車股 #早盤 #銀行股 #指數 #下挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：台耀、明泰、閎暉、熱映、台橡、超眾、網家 10:012020/04/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：懷特、大江、愛普、擎亞、明基材、南電 10:172020/04/14 財經 自行車雙雄跌深反彈 早盤爆量大漲 11:172020/04/14 財經 《日股》半導體類股領軍 日經指數早盤漲1.88％ 12:502020/04/14 財經 《汽車股》麗清：3月營收為谷底 Q2成長可期 15:062020/04/14 財經 州巧掛牌上市 早盤大漲24％ 09:412020/04/15 財經 《台北股市》盤中焦點股：麗清、科妍、中天、晶彩科、奇力新、華新科 10:172020/04/15 財經 《汽車股》裕隆看淡兩岸車市 估台灣銷售年減1.1％ 14:322020/04/15 財經 《汽車股》裕隆攜鴻海明年H2推首款新車 攻海外市場 15:062020/04/15 財經 《汽車股》今年台灣內銷 中華車拚持穩 15:572020/04/15 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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