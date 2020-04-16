美國嚴峻的經濟前景與企業慘淡的首季財報打擊投資人信心，隔夜美股下挫，受此影響，由銀行股與汽車股帶頭下挫，周四日經225指數早盤收跌1.20%，為19,315.45點。東證一部指數跌0.97%，為1420.12點。受美國同業大跌影響，銀行股表現疲弱。豐田汽車宣布，受新冠肺炎疫情影響，旗下在日本的18座汽車工廠將減產，股價下跌2.2%。

(時報資訊)