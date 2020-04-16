在野黨連日要求行政院紓困發現金，有記者詢問台灣2300萬人，只有300萬人是發現金對象，無法雨露均霑，有些人想申請卻發現自己沒有資格，行政院發言人Kolas Yotaka反問，是哪類案例？哪些人？有幾例？由於記者回應表明沒有能力進行統計，Kolas當場說，那她可能無法回答。

行政院會後記者會今天火辣辣，有記者提問國民黨要求發現金紓困，且有些人想申請現金卻發現自己不是全職者無法符合資格，像是部分導遊及領隊。沒想到Kolas罕見反問記者，要求記者補充說明，這種類型的案例有多少人，在記者表示無法進行統計後，Kolas表示無法回應此問題。

記者發問時強調，台灣有2300萬人，現金發放的對象僅300萬人，很多人申請卻發現自己沒有資格，所以紓困可能有漏網之魚，無法雨露均霑，可能不止300萬人受疫情影響，政院是否打算改修紓困方案。

Kolas在拒答後隨即也說，她只能說，大方向從寬認定是必需的，蘇揆說雨露均霑而且要快，要廣，只要立法院通過特別條例，政院就會盡速執行現金發放超過一千億元的政策。

Kolas也表示，現金紓困對象300萬人是各部會統計，包括營業額衰退50％以上的艱困企業員工薪資4成，中低收入戶加發每月1500元，補藝文事業及自然人減輕營運衝擊，包括人員薪資及人才培育，計程車、遊覽車、小客車租賃業駕駛人。

Kolas在回應發現金問題時也強調，政府不會無差別的發放，設定條件就是經濟弱勢的團體及即刻受到衝擊的民眾，才是現金補助對象。

(中時 )