《國際產業》三星5G網路設備將採用賽靈思晶片 12:162020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國半導體公司賽靈思（Xilinx Inc）周三宣布已經與三星電子達成5G網路設備晶片的供應協議，但未公布合約的財務條款。 賽靈思製造用於基地台等電信設備的可程式邏輯晶片，但受限於美國的規範，賽靈思不得向中國的華為技術供應某些產品。 三星電子正積極拓展網路設備業務，並支援韓國的許多5G網路。 賽靈思表示，三星將採用賽靈思的Versal運算晶片，藉由名為「波束成型」（Beamforming）的技術，可讓5G網路設備比前幾代網路處理更多的無線數據。 (時報資訊) #三星 #賽靈思 #網路設備 #晶片 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美申請房貸寬限 暴增20倍 04:092020/04/12 全球財經 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 台積電報喜 先進封裝再升級 04:102020/04/13 財經要聞 新冠病毒照出哪種妖 04:102020/04/13 時論廣場 《國際產業》一員工確診新冠肺炎 三星顯示器越南廠44名員工隔離 14:152020/04/13 財經 疫情燒斷EUV製程關鍵！ 台積電5奈米搶先機戰勝死敵 16:502020/04/13 財經 友達 奪三星8K面板大單 04:102020/04/14 財經要聞 疫情下 拼圖成了美國人的煩悶救星 14:292020/04/14 生活 Pixel手機變更強？Google自研晶片即將現身 10:392020/04/15 科技 賽靈思打入三星5G供應鏈 Q4放量出貨 11:312020/04/16 科技 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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