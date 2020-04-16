美國半導體公司賽靈思（Xilinx Inc）周三宣布已經與三星電子達成5G網路設備晶片的供應協議，但未公布合約的財務條款。

賽靈思製造用於基地台等電信設備的可程式邏輯晶片，但受限於美國的規範，賽靈思不得向中國的華為技術供應某些產品。

三星電子正積極拓展網路設備業務，並支援韓國的許多5G網路。

賽靈思表示，三星將採用賽靈思的Versal運算晶片，藉由名為「波束成型」（Beamforming）的技術，可讓5G網路設備比前幾代網路處理更多的無線數據。

(時報資訊)