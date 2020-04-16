美國聯準會「購債救市」措施，帶動債券價格近期齊步走揚，並以投資級債、高收益債漲勢最為強勁，漲幅都達一成以上。法人指出，在聯準會背書下，投資機構紛紛看好債市的價格反彈，尤其是投資級債最受法人追蹤，至於計價的幣別仍看好美元。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，觀察3月以來，聯準會資產負債表總金額增加1.9兆美元，增幅達45%，顯示有將近2兆美元的資金投放到公司債市場，因此，帶動投資級債、高收益債同步走高。自本次購債政策宣布以來，投資級債、高收益債漲幅分別達13%、12.2%。許書豪強調，聯準會本次購買的公司債，是體值較好、市值達一定水準的企業所發行的債券，絕大多數都是屬於信用評級在BBB級以上的投資級債，或是因為這次疫情影響，而遭到降評的債券。

元大新興亞洲美元債券基金研究團隊表示，受疫情影響，債市三月時出現流動性恐慌，使高信評債券遭市場「無差別拋售」，其中亞洲美元投資等級債券利差更已來到275個基點（bps），升破近10年利差均值（169 bps）的正2倍標準差（253 bps）。

從利差偏離程度顯示亞洲美元投資等級債券已來到適合逢低承接、中長線佈局的較佳進場水位，而各國長天期公債殖利率持續維持低點，亦突顯其殖利率優勢。亞洲美元債相較於歐美公司債，存續期間較短與收益率較高，在經濟前景能見度不明朗的第二季，在利率波動大的環境下，投資人可望獲得較高的收益率，並降低存續期間價格波動之風險。

面對潛在市場變數，美元指數今年上漲3.3%，具有避險性質的美元資產，將成為資金避風港，建議投資人可優先選擇美元計價債券，則可降低因風險事件而產生匯率波動之風險。

(時報資訊)