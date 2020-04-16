美國零售銷售額與工廠生產指數大跌，再度觸發對新冠肺炎衝擊的擔憂，以及亞洲經濟體前景黯淡，進一步打擊投資信心，周四南韓KOSPI指數盤中跌0.42%，為1,849.36點。

稍早前國際貨幣基金（IMF）出具報告指出，新冠狀病毒危機將重創亞洲經濟，今年亞洲經濟成長率恐將歸零，為60年來首見。

韓元大跌0.89%，報1,228.2兌一美元。

(時報資訊)

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