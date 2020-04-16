《韓股》憂經濟前景 韓股跌0.42％ 12:162020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國零售銷售額與工廠生產指數大跌，再度觸發對新冠肺炎衝擊的擔憂，以及亞洲經濟體前景黯淡，進一步打擊投資信心，周四南韓KOSPI指數盤中跌0.42%，為1,849.36點。 稍早前國際貨幣基金（IMF）出具報告指出，新冠狀病毒危機將重創亞洲經濟，今年亞洲經濟成長率恐將歸零，為60年來首見。 韓元大跌0.89%，報1,228.2兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #大跌 #一美元 #經濟前景 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》憂新冠肺炎危機 韓股跌0.56％ 11:282020/04/13 財經 《韓股》憂疫情衝擊 韓股收跌1.88％ 16:312020/04/13 財經 《韓股》看好疫情到頂 韓股勁揚1.63％ 12:332020/04/14 財經 《韓股》陸貿易數據優於預期 韓股收漲1.72％ 16:312020/04/14 財經 紓困航空業 美財部堅持換股權 04:102020/04/15 全球財經 《韓股》國會大選 韓股休市 07:442020/04/15 財經 MLB》委國球員滯留 球團提供協助 15:442020/04/15 體育 疫情爆發 美國沒亂套秘密在這4個字 18:552020/04/15 政治 利空紛至重挫美股 台指期跌逾百點 22:232020/04/15 財經 美國正陷入失敗國家 04:102020/04/16 時論廣場 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。