任天堂人氣遊戲機Switch先前因為在日本市場需求太旺，一度宣布停止出貨，如今再度公布Switch「動森機《集合啦!動物森友會》特製版」將於4月27日起在日本市場開放預訂，預定5月中出貨，隨著遊戲機的熱銷，原相(3227)追單效應可期，今股價抗跌，盤中站穩逾0.5%的漲幅表現。

日本新冠肺炎疫情未見舒緩，帶動一波「宅」經濟發酵，任天堂遊戲機Switch在新款遊戲《集合啦!動物森友會》的助威下，更是賣到缺貨，原相為Switch感測元件供應商，今年在疫情的關係下，遊戲機銷售火熱，有利於原相遊戲機產品線的貢獻，加上目前任天堂宣布重啟預購，對原相來說追單效應可期，可望對第二季營收提供正面助益。

先前因為供應不敷市場需求，任天堂月初一度宣布在日本當地停止出貨Switch/Switch Lite、與當紅人氣遊戲《集合啦!動物森友會》特製版，如今再度公告將在4月27日重新開放預訂，並預定5月中出貨，讓玩家鬆口氣。

除遊戲機外，原相今年各產品線穩定成長，包括滑鼠、安防、穿戴以及TWS(無線藍芽耳機)等，儘管短線會受到新冠疫情影響，但在市場整體需求仍存在下，2020年營運仍樂觀看待，且全球CMOS影像感測器(CIS元件)缺貨趨勢短期難解，也有助於原相營運。

(時報資訊)