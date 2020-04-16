台南市政府今（16日）上午於新北市板橋區農會前舉辦「2020鳳梨暨農特產品展售活動記者會」，台南市長黃偉哲率領山上區等8間農會北上推廣。針對農民傳出肥料短缺問題，黃偉哲強調，農委會主委陳吉仲拿自己官位做保證，農民預購7個工作天內拿不到肥料即掛冠求去。

黃偉哲表示，陳吉仲其實不用如此，只要讓農民來得及拿得到肥料即可，既然主委已經說了如此重的話，相信農民取得肥料更沒有問題。不僅買得到而且每包還降價20元，若已經買肥料囤貨反而因此要虧錢，農委會已經表現出最大的誠意，肥料供給沒有問題。

(中時 )