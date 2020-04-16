農民肥料短缺 黃偉哲：主委拿官位做保證 12:322020/04/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市政府今（16日）上午於新北市板橋區農會前舉辦「2020鳳梨暨農特產品展售活動記者會」，台南市長黃偉哲率領山上區等8間農會北上推廣。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市政府今（16日）上午於新北市板橋區農會前舉辦「2020鳳梨暨農特產品展售活動記者會」，台南市長黃偉哲率領山上區等8間農會北上推廣。針對農民傳出肥料短缺問題，黃偉哲強調，農委會主委陳吉仲拿自己官位做保證，農民預購7個工作天內拿不到肥料即掛冠求去。 黃偉哲表示，陳吉仲其實不用如此，只要讓農民來得及拿得到肥料即可，既然主委已經說了如此重的話，相信農民取得肥料更沒有問題。不僅買得到而且每包還降價20元，若已經買肥料囤貨反而因此要虧錢，農委會已經表現出最大的誠意，肥料供給沒有問題。 (中時 ) #肥料 #農民 #黃偉哲 #農委會 #陳吉仲 也許您會感興趣 推薦閱讀 神明加持的味道 台南再推神級代言食品「媽祖賜芙」 14:022020/04/13 生活 防疫期間贈白米助弱勢 天壇善行獲黃偉哲稱讚 14:032020/04/13 生活 肥料實名制明上路 陳吉仲神解：農民福音可買便當 18:332020/04/14 政治 神祕稻米外交 陳吉仲：有東南亞國家需要 19:182020/04/14 政治 肥料實名制補助 50萬農漁民受惠 01:242020/04/15 政治要聞 穩定內銷市場 縣府出運費 團購量破50噸 04:102020/04/15 地方新聞 黃偉哲行銷火鶴花 推動廟宇鮮花祈福 11:442020/04/15 生活 肥料之亂未解 陳吉仲：今起七天內保證收到 否則下台 14:542020/04/15 政治 台南龍舟賽舉辦否？黃偉哲：還在等媽祖指示 13:352020/04/15 生活 農民退休儲金條例 今日闖關 04:102020/04/16 金融．稅務 政治熱門新聞 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 林書豪遭1450圍剿...陳學聖怒點名他：還要躲嗎？ - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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