前國民黨主席朱立倫上午在臉書發文，提醒「台灣經濟需要急救！」呼籲面對疫情造成的經濟衝擊，台灣一定要超前部署。他也指蔡英文總統跟行政院昨晚緊急改變措施，發布「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券」，肯定政府的表現「從善如流是好事」。

朱立倫說，目前國內至少已經有30萬個家庭受到嚴重影響，對業者跟員工來說，活下去才是最重要的！緊急紓困是急救，振興才是下一個階段。紓困現金必須以最快的速度到達員工跟企業手上，「目前紓困方案太複雜，且發放速度會來不及救這些員工跟產業。」

他說，昨晚看到蔡英文總統跟行政院，緊急改變措施，發布：「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券。」從善如流是好事，台灣不必有太多政治，政府不必怕改變措施，方向對、夠彈性，才有辦法面對嚴峻的經濟挑戰。

朱立倫也提醒政府，目前的許多方案只是把原有的方案改名，填充金額，以緩濟急，沒辦法實際達到效果，未來紓困規模實質上一定要逐步擴大。

朱立倫強調，台灣要穩住，三波衝擊將分別襲來！第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鍊影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響。接下來「台灣早安」系列，他會繼續跟所有民眾跟產業第一線站在一起，協助台灣做好「經濟超前部署！」

(中時 )