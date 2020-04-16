日前有民眾集資在紐約時報刊登廣告，提到台灣被世衛組織（WHO）拒於門外一事，有媒體以郵件詢問獲得WHO回應，對此，總統蔡英文表示，WHO的13點說明證實，台灣的參與並不完整，「這些不是我們應該獲得的待遇，我們應該要得到的是完整的參與權」，台灣能夠與其他的國家分享資訊外，也能獲得WHO的資訊，讓台灣的專家進入WHO，討論各項公衛與健康的議題。

蔡英文及勞動部部長許銘春今天赴洛碁大飯店參訪，瞭解充電再出發實施計畫實施成效。

蔡英文表示，這一段期間有很多的國家站出來表達支持台灣參與WHO，雖然台灣在防疫期間被孤立，但台灣能夠保護自己也能貢獻台灣社會，如果能夠完整參與WHO，能夠更完整、也能幫助其他的國家；針對WHO的13點說明，她說，這表明台灣參與並不完整，而是要依情況等，外交部過去曾提出187項參與的請求，但有7成的遭拒，僅有個案被允許參加，無法完整的參與，希望一起對世界的衛生有貢獻。

蔡英文也指出，這次的防疫得到國際的肯定，除了專家、第一線醫護等日以繼夜的投入外，在領導之餘也能有人民的配合，這是集體的成功。

(中時 )