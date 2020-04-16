行政院長蘇貞昌今天表示，眼前最急迫的，除了守好疫情，就是對人民、對產業的紓困措施，這些救急、救命錢一共1,035億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約300萬名民眾。

蘇貞昌指出，4月2日行政院已再加碼1,500億元的紓困特別條例修正草案送請立法院審議，未來匡列的預算包括對觀光旅宿等艱困企業的補助員工四成薪，自營作業者、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，每月補助1萬元；弱勢老幼、身障者，每月加發津貼1,500元等。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，對人民、對產業的紓困措施，3月13日立法院通過的600億元防疫紓困振興特別預算，各部會都已在積極辦理中。蘇貞昌指示，各主管部會對於所屬紓困對象的名單、該審核通過的作業，都請提前準備好，只要特別條例修正、追加特別預算一通過，就馬上展開，也希望朝野立委能夠儘速凝聚共識，早日加以通過，幫助各行各業度過難關。

蘇貞昌說，上周（4月9日）院會時，全球確診人數約150萬人，死亡8萬多人；過了一周的時間，全球確診人數突破200萬、死亡人數更超過12萬人。他說，前兩天，台灣出現久違的「零確診」，這一周來新增確診案例16人，其中本土案例僅二人，之前令人相當擔憂的清明連假出遊群聚的第三波疫情挑戰，現在看起來，在大家共同努力下，是有守住了，但還不到可以鬆懈的時候。

(工商 )