國民黨16日上午10時，發動22縣市議會黨團，同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，苗栗縣議會國民黨團配合連線，同樣主張紓困應直接發現金最實在，口罩發放也不該以台北看天下，苗縣4偏鄉因無健保藥局，口罩配給全交給衛生所，但數量明顯不足，配給口罩應該多體恤偏鄉民眾，增加配送量。

苗栗縣黨部主委林祥川與議長鍾東錦、副議長李文斌主持記者會，感謝苗縣所有醫療防疫人員的犧牲奉獻，但因疫情衝擊民生，目前行政院的紓困方案設有門檻，讓「移緩濟急」變成「緩不濟急」，地方鄉親認為直接發現金、給口罩最簡單明瞭，因此黨團支持國民黨版本的紓困修正案。

鍾東錦等多名議員指出，苗栗縣有4鄉鎮南庄、獅潭、泰安、造橋，因鄉內無健保藥局，民眾要買實名制口罩必須前往在地衛生所，但舟車勞頓好不容易抵達衛生所時，口罩也早已賣完了，偏鄉的口罩配給量不足，中央應檢討，不能總以都市狀況為主。

縣議員楊文昌表示，口罩實名制對偏遠地區的民眾非常不公，居住在衛生所附近的居民天一亮就早早來排隊領取號碼牌，遠從偏遠地區的民眾來不及領，只好空手而歸。有議員也反映，有老人家4點多就出門還是買不到口罩，又不會操作網路線上申購，因此建議中央應有一定比例的口罩，留給偏遠地區的民眾。

鍾東錦提到，黨版紓困修正案預估預算為998億元，能把近千億元預算效益發揮到最大、照顧最多人，且不用繁複的申請、核准手續造成老百姓的困擾。

(中時 )