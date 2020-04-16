中國醫藥大學新竹附設醫院核子醫學科引進SPECT／CT儀器，可用於多項檢查、診斷。（莊旻靜攝）

新竹一名59歲的劉姓病患已知自己有肺腺癌，卻因下背痛，前往中國醫藥大學新竹附設醫院求診，經過核子醫學科的骨骼掃描，發現劉姓病患癌細胞已轉移至骨骼，將再進一步治療。

中國醫藥大學新竹附設醫院核子醫學科主任張宇捷表示，核子醫學造影掃瞄為非侵入性檢查，會將將微量的同位素藥物，透過靜脈注射至人體內，由目標器官、組織攝取及代謝藥物，再透過儀器造影，經過電腦分析處理，即可掃描影響，有助於醫師判斷。

該院核子醫學科引進最新的SPECT／CT儀器（複合式單光子電腦斷層掃描儀），可執行多種部位檢查，包含心肌灌注掃描、骨骼掃描等，該名劉姓病患即是透過骨骼掃描，發現癌細胞轉移。

張宇捷也舉例，若病患出現胸痛、胸悶、呼吸困難等症狀，並經醫師診查懷疑有冠狀動脈疾病時，也可利用心肌灌注掃描，先將放射製劑鉈-20注射到血管中，經由冠狀動脈進入心臟肌肉細胞內，若是冠狀動脈狹窄或阻塞，到達心肌的血流會減少，鉈-201也會因此無法進入缺乏血液供應的心肌。

張宇捷解釋，由於心臟超音波為觀察心臟的結構以及收縮舒張的功能，心肌灌注掃描則能判讀心肌是否有缺血，在診斷、心導管手術前評估及預後追蹤，都有很高的準確率。

另外應用於骨骼掃描部分，則對於乳癌、肺癌、攝護腺癌等癌症轉移具有高度敏感，張宇捷表示，骨骼掃描能進行「全身」掃描，偵測癌細胞轉移的部位，也可以用來偵測輕微骨折、骨髓炎、人工關節術後的鬆動或感染，對於診斷、治療均有助益。

(中時 )