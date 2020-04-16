桃園市一名30歲高學歷莊姓博士生，在楊梅區一提款機前，不斷講電話且慌張操作，楊梅警方巡邏發現直覺有異，上前關心發現他正在接受詐騙集團成員指示操作提款機，幸好員警及時介入阻止匯款，莊男因而未蒙受財損。

正攻讀博士的莊男，平時喜好閱讀，常網路購買書籍。詐騙集團以莊男之前購書網站，聲稱因工作人員疏忽，把商品誤設為12筆訂單，將有郵局人員協助他辦理付費扣款及退款。莊男再接到詐騙集團以中華郵政客服人員名義的電話，莊男即依照指示前往郵局操作提款機，幸好遇楊梅派出所長林祺笙、女警陳昕慈力勸不要匯款，靦腆笑著感謝警方的協助，保住他1萬9985元的生活費。

楊梅警分局長林信雄表示，詐騙集團透過各種管道取得民眾個資後，利用跨國網路電話轉接，鎖定台灣社經地位不差的民眾進行電話詐騙，高學歷民眾往往認為「自己不會受騙」但事實上接受時事資訊管道卻相對封閉，反而容易輕信歹徒話術遭到詐騙。在未查證前，不要聽信不明來電，交出現金或匯款，以防遭受詐騙集團鎖定而損失財物。

(中時 )