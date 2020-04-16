在議長沈宗隆（發言者）號召下，三個黨團議員踴躍出席，包括國民黨總召集人林建鴻、議員李明哲、賴淑娞議員、顏忠義、誠信聯盟總召黃文祥、林岳璋議員，議員吳蕙蘭、廖偉晴、蘇于珊、民意黨團總召王又民、議員蕭慧敏、王秋足等人，以及國民黨縣黨部主委許宇甄。（周麗蘭攝）

雲林縣議會議長沈宗隆表示，現在全國人民遇到兩個問題，一是口罩不夠，二是希望發現金最實在，中央政府應該要多琢磨深思熟慮。（周麗蘭攝）

雲林縣議會議長沈宗隆16日號召國民黨團、誠信黨團、民意聯盟等12名議員舉行「紓困發現金，防疫要口罩」記者會。沈宗隆表示，蘇貞昌院長說不發現金是怕人民存起來，但即使是存起來也是為了要過日子，懇請中央體恤民情。

在議長沈宗隆號召下，三個黨團議員踴躍出席，包括國民黨總召集人林建鴻、議員李明哲、賴淑娞議員、顏忠義、誠信聯盟總召黃文祥、林岳璋議員，議員吳蕙蘭、廖偉晴、蘇于珊、民意黨團總召王又民、議員蕭慧敏、王秋足等人，以及國民黨縣黨部主委許宇甄。

沈宗隆表示，現在全國人民遇到兩個問題，一是口罩不夠，二是希望發現金最實在，中央政府應該要多琢磨深思熟慮，人民不是像蘇院長所說的「發現金會存起來」，即使存起來也是為了要過日子，他懇請中央體恤民情發放現金。

他說，中央推動口罩外交，使台灣的能見度提高是好事，但能否能夠在照顧全名的前提之下進行，盼政府能為國人健康著想。

國民黨團總召林建鴻說，目前百業蕭條應該要紓困，老百姓連生活都有問困難，要如何叫他們先消費再折價？對窮苦人家而言酷碰卷是假議題，酷碰券對生活好的人才有用，政府現在應該要優先使基層百姓生活得下去，發放現金要設排富條款。

民意黨團總召黃文祥表示，「紓困」、「振興」應該分兩階段進行，紓困先進行也就是發放現金，振興方案在第二階段執行。

民意聯盟總召王又民說，每個家庭最近為了買口罩，一個月如果每個家庭成員都買得到18片，1人要花90元，一家四口就要360元，花在買口罩已經多一筆支出，怎麼可能為領250元的酷碰券折價而先花1000元？

國民黨縣黨部主委許宇甄表示，國民黨推出的紓困方案，1000億元能幫助1700萬人，遠高於民進黨的300萬人，排富條款前提下發放現金才真正能照顧全民。

(中時 )