要在iPad上用豐富的字型妝點生活，讓創作脫穎而出更簡單了！因應蘋果(Apple)最新版iPadOS作業系統開放搭載第三方字型軟體，威鋒數位搶灘推出專為iPad設計的「華康字集(DynaFont App)」，提供豐富的華康字型讓iPad用戶訂閱安裝，除可自由運用於文件與照片編輯、快速製作創意素材，更能夠一鍵分享到個人社群平台。

華康字型推出「華康字集」App。(業者提供／黃慧雯台北傳真)

華康字集App提供多款華康經典書體及廣受大眾喜愛的字型，包括「華康少女文字」、最善於傳遞情感的「華康愛情體」、日本優良設計獎得主的復古字型「古籍書體系列」、能夠打造流行古風的「書法系列」、營造浪漫氛圍的「浪漫系列」、充滿人性溫度的「手寫系列」等，無論想打造哪一種風格的創作，都可以利用華康字集輕鬆達成。

App下載後即可使用其中三套字型：由字型大師跨國聯手創造的經典書法字體「華康瘦金體」、筆觸律動自然的小清新手寫風「華康翩翩體」，以及專為3C產品設計的手寫字型「華康手札體」，提供用戶不同的創作選擇。

華康字集App主要有五大功能，以簡潔人性化的介面、貼心易懂的分類模式、美觀的字型應用範例、趣味的圖片編輯功能，讓人人都能成為字型玩家。可適用於iPadOS 13以上的iPad皆可支援，需以App內訂閱（960元/年，可使用100套華康字型）。

(中時電子報)