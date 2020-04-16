新冠肺炎疫情持續延燒，而台灣的口罩日產量已達1500萬片，開始推出「口罩外交」，但是由華航執飛，卻因印有公司英文名「China Airlines」，引來誤會是大陸捐助，引發外界質疑華航是否該改名，對此，總統蔡英文今天表示，問題核心在於辯識性，尤其很多外國人無法辯識來源是台灣或大陸，認同前幾天行院院長蘇貞昌提到要的強化台灣，代表台灣的事務上能夠有更強的辨識性。

蔡英文及勞動部部長許銘春今天赴洛碁大飯店參訪，瞭解充電再出發實施計畫實施成效。

針對華航改名一事，蔡英文表示，問題核心在於辯識性，此次人民有感受上的問題，尤其很多外國人無法辯識是台灣或大陸，對很多人民來講來自於台灣要有足夠的辯識性，認同蘇貞昌所提，要強化台灣在各項事件或飛機代表台灣的事務上能夠有更強的辨識性。

至於日前IMF（國際貨幣基金組織）指出，台灣會衰退4％的經濟成長率，蔡英文說，曾針對此問題詢問過國家負責經濟統計觀察的單位，台灣疫情控制是穩定的，雖然現在面臨一定的挑戰，但在層層的政策工具維持勞工與企業的續航力，加上很多的投資計畫蓄勢待發，相信經濟成長率應該是還好，「經濟應該是還好啦」。

(中時 )