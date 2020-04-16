麥卡貝旗下網路節目《木曜4超玩》，由「最老網紅」邰智源為首，領軍林柏昇（KID）、溫妮、泱泱，以及2019年加入團隊的謝坤達與日籍藝人阿部瑪利亞。節目成軍5年，2018年以〈一日市長幕僚〉影片爆紅，但光鮮亮麗的背後藏著虧損連連、節目收攤的危機。新書《木曜4超玩》耗時1年創作，5年來首次公開分享5位主持人及幕後團隊走過低谷創造高峰的心路歷程。

節目初期因尚未拓展知名度，自然沒有廠商願意投放廣告，在團隊最窮困潦倒時，公司反其道而行，不走『慣』老闆Costdown路線，加碼提高拍攝預算，擴大幕後團隊編制，逐漸提升影片品質，在新媒體藍海中做出市場區隔的產品，〈一日市長幕僚〉曝光度大增後，陸續接到廠商置入，逐漸打平支出才有今天的《木曜4超玩》。

《木曜4超玩》出新書。（麥卡貝提供）

而幕前幕後每周錄影、拍攝、開會討論，5年來密切相處促成感情深厚的大家庭，之所以讓許多觀眾由路人轉鐵粉的關鍵，或許〈一日市長幕僚〉的爆紅是契機，但能真正深入觀眾的內心才是重點，拜實境節目所賜，情感沒辦法演出來，正因幕前幕後的凝聚感染觀眾，才有了木曜粉絲的壯大。《木曜4超玩》16日開放網路預購，24日全台實體書店上市，首刷隨書加贈百祥神器木曜扇及5周年紀念海報、宇宙級彩蛋。

(中時 )