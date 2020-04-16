飯店業史上第一次跨品牌攜手合作，共同發行「CLR聯合通用券」的老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖，針對各大企業與公司行號推動第二波採購優惠方案，透過企業購買一定張數的「CLR聯合通用券」則享有不同級距折扣，最低可達75折，同時適用三大飯店集團官網的各種優惠專案，等於折扣再折扣，藉此激勵企業購買意願，強化發行以增加國內觀光消費。

為了抵禦新冠肺炎疫情造成的衝擊，觀光產業紛紛另闢途徑開發商機，以度過這段寒冬。三大飯店集團互相結盟，於三月底共同發起「CLR聯合通用券」，期間陸續接獲許多來電洽詢並同步已對外部企業進行銷售。

「CLR聯合通用券」除了第一波發行僅供集團內部同仁和關係企業員工國內旅遊使用外，第二波同步開放各大企業與公司行號大量採購，企業客戶最低採購1,000張以上「CLR聯合通用券」即享有額外折扣，購買1,000張至2,999張享有85折優惠，每張通用券面額850元，但在優惠期限內可折抵1,000元使用；3,000張以上至4,999張享8折優惠，每張通用券面額800元，優惠期限內可折抵1,000元使用；5,000張以上享75折、每張通用券面額750元，優惠期限內可折抵1,000元使用。

聯合通用券適用於三大集團旗下飯店官網上所有住房、餐飲優惠，在疫情影響下，三大飯店集團的各家飯店均在此時推出超殺優惠方案，CLR聯合通用券全都可以適用折抵，等同於採購數量愈多，可享折扣再折扣，吸引力十足。此券僅適用於官網或電話預訂，有效期限至2021年3月底前。

(中時 )