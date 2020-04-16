網紅「理科太太」去年11月底無預警宣布先生罹患憂鬱症，身為照顧者的她也因此自律神經失調，無法創作出好的劇本，因此宣布頻道暫停更新。經過數月的休養調整，理科太太近日上傳一支親做濾網口罩的影片，並宣布即將在5月捲土重來。

理科太太即將回歸。（圖／翻攝自理科太太YouTube）

理科太太近日上傳新片「我不會縫口罩套，但我做出了一個濾網口罩」，透露老公John在醫院工作，但醫院實施控管口罩用量，未配給藥劑師，於是她決定動手D.I.Y三層口罩，利用1900MPR過濾等級的濾網，過濾空氣中75%微粒、300nm至1000nm飄浮粒子，放置在牛仔布中間，內層因為靠近皮膚，理科太太選用柔軟的棉布。

理科太太強調自己不是口罩專家，「所以麻煩各位專家跟大家指教了。」經過一番奮戰後，D.I.Y口罩終於完成，但SIZE卻沒有拿捏好，導致John一戴上耳朵就發紅，他也放話「我不會戴這個口罩上班！」理科太太則回：「你要戴！」夫妻倆久違拍片鬥嘴，點閱率火速突破18萬。理科太太也悄悄在留言區透露自己身體已經恢復，並透露創立新頻道「理太PLUS」，預計5月回歸。

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(中時電子報)