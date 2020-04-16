全球經濟受新冠肺炎的影響，儘管投資人趨向保守，但對於辦公廠辦、工業地產而言，受惠台商回流、分流辦公政策，物流需求提高等因素，衝擊相對較小，第一季工業地產交易更占整體商用不動產的9成。業者預估，下半年台商回流更有感，商用不動產交易可望持續增長。

信義全球資產經理王維宏表示，第一季商用不動產交易金額來到182億元，工業地產乃是本季焦點，交易占整體商用不動產交易的9成，總金額來到165億元，其中以科技業及傳產業投資最多。受中美貿易戰及新冠肺炎影響，台商開始「分散製造」及「分散市場」，預計下半年台商回流將更有感，商用不動產交易可望持續增長。

此外，依據信義全球資產最新統計，台北市辦公室平均售價仍為每坪85.4萬元，未見修正，而在租賃市場表現良好的帶動下，空置率維持在3%以下，租金小幅上漲至2,322元，整體而言，台北市商辦尚未明顯受疫情影響，再加上都更熱潮，空置率低檔盤旋。

從買賣交易來看，各級辦公價格維持持平走勢，隨著信義計畫區商業活動熱絡，頂級辦公、百貨商場、國際企業陸續插旗，信義世貿商圈單價乃商圈之中最高，平均售價每坪100.6萬元；而目前租金資本化率較高的區域則是站前西門商圈及敦北民生商圈，站前西門商圈因價格基期低，且受雙子星開發案正面影響，租金微幅上昇。

租賃市場部分，由於供給市場持續緊縮，使得北市商辦租金上揚、空置率已連續2年下修，台北市平均租金上漲至2,322元，空置率下降至2.37%。A+級辦公受惠於信義世貿商圈租賃市場活躍，平均租金上漲已是B級辦公的2倍。

內科廠辦方面，雖然空置率微幅調升，不過大型企業仍看好內科市場，使得平均租金小幅上升。從區域來看，西湖段由於承租戶剛好租約到期搬遷，導致空置率上升至2.3%，但還是保持在3%以下的水準，而文德段為本季內科表現最佳的區域，平均租金上漲至1,101元，空置率下降至4.95%，顯現出文德段同樣搶手，大型企業紛紛進駐，售價小幅上漲至46.3萬元。

表1

表2

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)