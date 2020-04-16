金門警方就在金沙鎮查獲貨櫃屋賭場，查扣賭資新台幣41萬3700元、籌碼千元代鈔330萬5000元、錄影監視器1組、帳冊1本、筒子麻將1付，骰子3顆，點鈔機2台。（李金生攝）

警方發現賭客需先以新台幣兌換代鈔，企圖規避現金遭到查扣。（李金生攝）

警方指出，該賭場是以麻將推筒子方式聚賭，因怕遭警方查獲，選擇夜深人靜的0時到5時間開賭。（李金生攝）

金湖分局副分局長楊智銘說明，警方摸黑突襲貨櫃屋賭場，落網13人中僅有1人配戴口罩。（李金生攝）

新冠肺炎病毒席捲全球，但防疫期間照樣有人聚賭。金門警方就在金沙鎮查獲貨櫃屋賭場，落網13人中僅有1人戴口罩，讓蜂擁而上的抓賭幹員，都替他們感到未免太冒險了!

警方據報金沙地區有流動性的貨櫃屋賭場，防疫期間照常有人進進出出，局長張國雄指示成立專案小組，15日凌晨1時由金湖分局、督察科及保安隊霹靂幹員持檢方摸黑突襲，當場查獲黃姓賭場負責人、記帳及兌換代鈔以及負責把風的兄弟檔、賭客等共13人，查扣賭資新台幣41萬3700元、籌碼千元代鈔330萬5000元、錄影監視器1組、帳冊1本、筒子麻將1付，骰子3顆，點鈔機2台。

另在1位男性賭客身上查獲K他命香煙10根，全案將賭場負責人、會計及把風等4人依刑法賭博罪嫌移送金門地檢署偵辦，9名賭客依違反社會秩序維護法裁罰，另賭客持有K他命香煙部分，移送金門縣警察局裁罰。

警方指出，該賭場是以麻將推筒子方式聚賭，因怕遭警方查獲，選擇夜深人靜的0時到5時間開賭，並在主要路口設置把風人員及裝設監視器，也提供指定載客服務，而且賭客聚賭前需先以新台幣兌換代鈔，以免現金遭警方查扣。甚至將大批現金及代鈔藏放車內，一度佯稱鑰匙遺失，無法開啟車門，企圖以層層關卡，逃避警方追查。查緝過程有數名賭客見警方大軍壓境，還倉皇往樹林逃竄，最後仍遭逮捕歸案。

警方發現雖然目前疫情嚴峻，但賭客賭性堅強，無視疫情照常聚賭，且現場13人中只有1人戴口罩，增加群聚感染風險，趕緊提供口罩給他們用。

張國雄局長表示，民眾沉迷賭博而導致身敗名裂、傾家蕩產甚至輕生案例，在過去地區時有所聞，即使防疫期間仍列為警勤重點工作，這處賭場開業不到2周即遭鎖定查獲，避免更多民眾受害，同仁努力值得肯定。

(中時 )