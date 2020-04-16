地下樂團「暴君」前主唱蕭逸，邀許姓女友人到家中聚會，因提供搖頭丸施用害許女喪命，遭依轉讓禁藥罪起訴。台北地院今開庭，蕭逸稱許女心情不好，他覺得吃點藥可以開心一點，沒想到會害命，覺得很抱歉，將盡力賠償500萬元和解金，但死者母親無法接受這個說詞，當庭表示難以原諒。

檢方起訴指出，蕭逸2018年3月18日晚上邀許女到住處，提供搖頭丸給許女，未料許女施用後發狂大叫、全身抽搐倒地，蕭逸見狀報警，並將搖頭丸沖進馬桶。許女送醫急救仍不治身亡，蕭逸涉違反《藥事法》轉讓禁藥致人於死罪，案情宛若「土豪哥」翻版。

承辦警員今證稱，當天接獲報案有人「服藥自殺」，他抵達現場時許女已送醫，現場只有蕭逸等3名男子，他見蕭逸抽菸時手不停發抖，神情不安，直覺案情不單純，帶回派出所筆錄時，蕭逸稱許女是自殺，移送偵查隊第二次訊問，蕭男才承認提供藥物，另2男則不知情。因案發現場找不到藥物或吸食器，蕭逸認罪前，無從得知他的犯行。

辯護律師說，蕭逸在警方察覺犯行前就認罪，符合自首要件，建請合議庭審酌雙方以賠償500萬元達成調解，現已賠償2百多萬元，且蕭逸無前科，予以減刑、緩刑。

蕭逸則說，當天許女心情不好，看到桌上有藥，問他「這是什麼？可不可以吃？」因許女稱精神不穩定，他覺得吃藥可以開心點，就說「妳想吃就吃」，沒想到會害命；他希望能夠以法治教育為條件獲緩刑，才能繼續工作履行賠償金。

許母不領情，表示女兒去和蕭逸談工作，她很清楚女兒個性，談工作時不可能吃藥、喝酒，且女兒反對毒品，若身邊有人吸毒，反而會勸說，怎可能主動施用？這涉及女兒清白，無法接受蕭的說詞。

許母的委任律師則說，蕭逸是許女生前最密切接觸的人，事發後反應異常，員警已有足夠理由懷疑他，但他報案謊稱許女自殺，第一時間做筆錄也沒坦承，還推稱藥物是許女的，後因情勢所逼才認罪，雖然雙方和解，但家屬認為蕭逸沒有說出實情，難以原諒。

蕭逸最後說，他是文化大學社會福利學系畢業，以前兼職做音樂，但現在沒有了，目前擔任社工，月薪3萬2000元，分期賠償金自己負擔2萬元，其餘先由家人幫忙，未來再慢慢償還。

蕭逸並再次跟死者家屬、自己家人及朋友道歉，表示因為他的不當行為，害大家捲入此事，他真的學到非常慘烈的教訓，吸毒不只影響自己，也會害到他人，以後再也不會吸毒了。庭末，合議庭諭知5月28日宣判。

(中時 )