台灣人壽根據內部投保數據顯示，購買高保障壽險商品的保戶，女性佔比超過60％，且已婚型女性更佔55％；因此，提醒人妻買高保障商品可留意「身故保障額度、受益給付方式、有無增值回饋、豁免保費」四項特色，台灣人壽全新推出以美元收付之「台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險」，除可一次滿足四項特色外，還可豐富資產幣別配置，提高保障並放大資產。

台灣人壽內部統計發現，高保障商品已購客群，約80％集中在六都都會區，且40歲以上高達70％，已婚女性佔比過半，顯示居住都會區因工作壓力大，風險提高外，也因40歲後多半已進入家庭責任期，背負家庭支柱不能倒的責任，深刻意識到保障需求的迫切性。

評估高保障商品時可依據「身故保障額度、受益給付方式、有無增值回饋、豁免保費」四項特色，可挑選如提供一倍型保障商品，因不受利率波動影響基本保險金額，可提高保障；受益給付方式是否可指定分期定期給付，增加彈性；有無增值回饋，增加獲得額外收入機會，及萬一因疾病或意外傷害事故導致之失能時，保障不中斷且日後保費是否可全部免繳。

「台灣人壽美富傳承美元利率變動型終身壽險」即兼顧此四項特色，一、身故保險金，保障效益好：目前市場上銷售的利率變動型終身壽險，多半重儲蓄而輕保障，但該商品提供一倍型保障，因一倍型保障，不受利率波動影響基本保險金額，可提高保障及滿足資產傳承需求。

二、分期定期給付，彈性運用好：身故保險金，可指定分期定期給付，最短5年，最長30年，具類信託功能但無需再額外負擔信託費用，即可依需求彈性規劃，提前為家人規劃固定保險金收入，享有安穩生活。

三、增值回饋分享金，利益共享好：當每年宣告利率大於預定利率時，就有機會獲得一筆增值回饋分享金，享受資產增加的好處。

四、1至9級失能，豁免保費好：繳費期間若因疾病或意外傷害事故所致1至9級失能，可豁免失能後至繳費期間屆滿前之各期保費，保單仍維持原保障，等於是由保險公司幫保戶出錢繳保費，保障不中斷。

(中時 )