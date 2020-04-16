受惠於自動化效益及產品佈局完善，且大陸廠區復工順利，臻鼎-KY(4958)子公司鵬鼎第1季業績表現不俗，臻鼎-KY預估，今年上半年業績可望與去年同期持平，儘管今年智慧型手機需求遭受新冠肺炎疫情影響，歐系外資看好臻鼎-KY可望自2021年恢復強勁成長，給予臻鼎-KY「買進」評等，目標價為130元。

臻鼎-KY子公司鵬鼎大陸廠區自2月中全面復工，且客戶訂單強勁，加上公司持續進行成本管控、製程改善、強化自動化生產，降低生產成本，讓鵬鼎第1季業績無畏疫情成長，鵬鼎自結2020年第1季歸屬股東淨利潤為2.95億元人民幣至3.14億元人民幣，較去年同期成長60%至70%。

臻鼎-KY自結3月合併營收為82.57億元，月增2.23倍，年成長12.89%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為175.12億元，年減9.85%；由於客戶訂單穩定，臻鼎-KY預估，上半年業績可望與去年同期持平。歐系外資最新報告指出，我們將今年預估收益下調8%，以反應新冠肺炎(COVID-19)對智慧型手機需求潛在影響，但受5G智慧型手機帶動高附加價值的軟板增加，且類載板佔比提升，產品結構的改善及類載板業務將有助於臻鼎-KY保持穩定的毛利率，因此我們將2020年預估獲利下調8%，但評等升至「買進」，目標價為130元。

(時報資訊)