美國聯準會周三公布褐皮書（Beige Book），稱為了防堵新冠狀病毒疫情擴大而採取的社交距離限制，已經導致全美經濟「急劇」萎縮，目前為止以休閒、飯店與零售業受創最重。

報告指出，大部分地區的製造業下滑，但衰退程度因產業而異。食品與醫療品製造商雖看見強勁的需求，但在生產與供應鏈方面遇到阻礙。

因為新冠肺炎疫情大流行，美國所有地區的經濟活動急劇萎縮，各地呈報受訪企業認為前景極不明朗，大部分地區預期未來幾個月情勢將惡化。

(時報資訊)