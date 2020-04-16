《國際經濟》Fed褐皮書：美國經濟急劇萎縮 未來情勢恐將惡化 12:332020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會周三公布褐皮書（Beige Book），稱為了防堵新冠狀病毒疫情擴大而採取的社交距離限制，已經導致全美經濟「急劇」萎縮，目前為止以休閒、飯店與零售業受創最重。 報告指出，大部分地區的製造業下滑，但衰退程度因產業而異。食品與醫療品製造商雖看見強勁的需求，但在生產與供應鏈方面遇到阻礙。 因為新冠肺炎疫情大流行，美國所有地區的經濟活動急劇萎縮，各地呈報受訪企業認為前景極不明朗，大部分地區預期未來幾個月情勢將惡化。 (時報資訊) #急劇 #萎縮 #地區 #褐皮書 #情勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球推特大當機 已恢復正常 07:112020/04/12 國際 英國Q2GDP恐萎縮30％ 有官員呼籲：放鬆管制救經濟 09:322020/04/13 兩岸 疫情衝擊 IMF估全球經濟今年萎縮3％ 23:152020/04/14 財經 IMF估今年全球經濟萎縮3％ 04:102020/04/15 財經要聞 特殊基金下市清算 金管會本周公布豁免門檻 04:102020/04/15 金融．稅務 IMF估美國經濟萎縮5.9％ 全球貿易下跌11％ 11:182020/04/15 兩岸 明氣溫再飆升 氣象局曝下波鋒面影響時間 22:072020/04/15 生活 牛津經濟研究院： 亞洲今年GDP 恐萎縮1.2％ 不包含日本、大陸 04:092020/04/16 財經要聞 新店隨機殺人案 檢求處死刑 04:102020/04/16 社會新聞 《美股掃瞄》美股消息面：Fed褐皮書指全美經濟急劇萎縮 09:262020/04/16 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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