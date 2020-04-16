民眾黨立法院黨團為監督政府紓困成效，上周起成立監督中心，參考各樣指數進行評比，今公布八大公股行庫及4家民營銀行紓困措施評比，發現個別公股銀行對政府紓困方案內容，僅提供各部會網站連結，未整理若民眾邀申請紓困的懶人包。紓困貸款審核部分，民營銀行核准率僅公股銀行的2成，呼籲金管會納入「惠普金融衡量指標」、要求年度CRS報告中揭露紓困計畫執行情況以及是否納入「台灣永續指數」於評鑑，

民眾黨立委蔡壁如指出，民眾黨上周成立監督中心，開始盤點檢視紓困措施進度，發現八大公股行庫在網站主業都有將紓困專區的入口放在最顯眼處，大部分還提供圖像化方式，解釋銀行主動的紓困措施，例如信用卡循環利息調降、個人與企業既有貸款延繳申請資格等，但也有少數公股銀行未整理政府紓困方案內容。

金融科技部分，8家公股銀行能使用客服機器人詢問紓困詳細資訊僅2家，其他家行庫皆要用戶去紓困專區查詢，甚至有的業者沒有客服機器人。此外，有3家公股銀行提出借款人在線上填寫資料申請，其他則需要透過電話申辦。

民眾黨立委邱臣遠表示，相較於公股銀行，民營銀行對於紓困方案相對不積極，而且受理企業振興貸款金額雖與公股行故接近，但核准率僅有公股銀行的20％，呼籲金管會採取措施，鼓勵銀行業者積極參與紓困方案。

民眾黨團提出3點建議，包括銀行金融科技執行紓困貸款的情況，納入金管會今年「普惠金融衡量指標」評估的評鑒。此外，呼籲證交所建議各金控在「年度CSR報告」，披露餐與紓困計畫執行的情況，供投資人及民眾評估參考；同時，也希望證交所台灣指數公司，將各公司尤其是銀行業是否協助辦理紓困計劃納入「台灣永續指數」（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）評鑑中，為民營銀行參與紓困計劃創造誘因。

(中時 )