台南市政府今（16日）上午於新北市板橋區農會前舉辦「2020鳳梨暨農特產品展售活動記者會」，台南市長黃偉哲率領山上區等8間農會北上推廣「台農16號甜蜜蜜鳳梨」，黃偉哲當起叫賣哥，不到1小時已賣出3000箱，銷售總金額達180萬元。

黃偉哲表示，台南是鳳梨的主要產地，今年台南市鳳梨產量預估約7萬餘公噸，占全國15％，年產值約17億元，台南鳳梨4月進入産季，截至本周採收量已超過40％，約為2萬9200公噸，台南鳳梨優良的品質可謂是全國之冠。

(中時 )