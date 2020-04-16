黃偉哲北上推廣鳳梨 1小時賣出3000箱 12:422020/04/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲率領山上區等8間農會北上推廣「台農16號甜蜜蜜鳳梨」，黃偉哲當起叫賣哥，不到1小時已賣出3000箱，銷售總金額達180萬元。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市政府今（16日）上午於新北市板橋區農會前舉辦「2020鳳梨暨農特產品展售活動記者會」，台南市長黃偉哲率領山上區等8間農會北上推廣「台農16號甜蜜蜜鳳梨」，黃偉哲當起叫賣哥，不到1小時已賣出3000箱，銷售總金額達180萬元。 黃偉哲表示，台南是鳳梨的主要產地，今年台南市鳳梨產量預估約7萬餘公噸，占全國15％，年產值約17億元，台南鳳梨4月進入産季，截至本周採收量已超過40％，約為2萬9200公噸，台南鳳梨優良的品質可謂是全國之冠。 (中時 ) #鳳梨 #黃偉哲 #台南市 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市兵棋推演 侯友宜：超強部署是為了應變最壞狀況 12:482020/04/14 生活 新北市擬封城兵推 北市還要與中央討論 18:192020/04/14 政治 新北市府挺庇護 2年採購金額破億六都第一 18:202020/04/14 生活 疫外傳捷報 屏東鳳梨進軍日本 04:102020/04/15 地方新聞 黃偉哲行銷火鶴花 推動廟宇鮮花祈福 11:442020/04/15 生活 新北市議長盃龍舟錦標賽暫緩辦理 11:452020/04/15 生活 民進黨台南市黨部主委選舉 潘新傳率先登記 13:012020/04/15 政治 職達外語捐贈台南市藥師公會千副護目鏡 18:162020/04/15 政治 松山慈惠堂防疫不落人後 守護新北市民安全 19:152020/04/15 社會 農民肥料短缺 黃偉哲：主委拿官位做保證 12:322020/04/16 政治 生活熱門新聞 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶「Errr…」遭網出征 今再改貼文：欠台灣總統一個道歉 - 生活 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 - 生活 新加坡總理夫人何晶「Good show」掀網戰 他酸：再鬧就丟臉了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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