國民黨嘉義市議會黨團16日開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，黨團書記長張秀華、陳家平、傅大偉等議員疾呼發金紓困卡實在，張秀華還說，有些發育好的學童用兒童口罩罩不住，建議由學校調查及發放學生需要的尺寸口罩。

張秀華說，有專家學者認為發放現金紓困會被存進銀行，但國民黨版的現金紓困有排富條款，即家庭所得稅率30％以上不發放，紓困對象如台語說的「生吃就無，哪來曬乾？」發現金最實在。

張秀華說，有國小三年級學童發育好如小六生，健保卡只能買到16歲以下用的兒童口罩，根本罩不住，建議由學校調查學生需要的尺寸，發放合用的口罩。

傅大偉說，有打零工為生的民眾，失業2個多月，連溫飽的錢都沒有，到他服務處借錢只為填飽肚子。

陳家平說，老人家一大早排隊買口罩，有增加交通事故之虞，政府要先足量供應國人及旅外台胞的口罩需求，行有餘力再送給其他國家口罩做外交公關。

市黨部主委蔡明顯也說，政府供應口罩要先鞏固內需，供應給國人的量足夠了，再援外才是。

(中時 )