全球疫情延燒環境之下，外貿協會馬不停蹄協助廠商持續外銷國際市場，被喻為防疫聖品的台灣薑，在前北美洲台商總會長卓鴻儀及西雅圖台商會長徐位揚共同促成下，首度成功把台灣薑出口至美國西北部新市場，後續仍會進口大蒜及地瓜到美國通路販售。

貿協指出，卓鴻儀是貿協的「海外行銷顧問」，積極促成台美合作，並協助將台灣優質產品打入美國內需市場，此次透過彬瑪貿易公司外銷約1.5公噸台灣薑，首度鋪貨於美國西雅圖大型連鎖通路包括Uwajimaya、百佳及越華等超市販售，預計將供應給當地餐館，也為疫情期間我農產食品行銷海外衝出一道曙光。

為持續協助廠商外銷，貿協董事長黃志芳率領團隊與台灣及64個全球外館同事，共同克服各國展覽活動取消的困境，採行多樣化的數位拓銷方式，辦理線上展覽、線上洽談會、線上培訓課程等，協助業者培植產業能力及爭取海外訂單。其中針對需要扶持的台灣農產食品，已邀請香港永旺、韓國樂天、菲律賓Chef Tony Brands、德國Josef Stapf Grossmarkt、中國大陸CitiSuper等超過7國、18家買主透過視訊與我商洽談臺灣水果及果乾、甜點、麵食、沖泡飲品等農產食品。

參加線上洽談的業者表示，雖目前外銷環境艱困、國際運輸費用大漲且航班不穩，但藉由貿協駐外單位的資源可線上認識有興趣的新買主，助其了解海外市場需求，患難中更顯可貴，雖需較長的溝通時間，但也帶來拓展市場的契機，貿協將陸續向國外買主推出台灣有機及Global G.A.P.（全球優良農業規範）農產食品等線上產品發表會，持續找尋國際市場中潛在商機。

(工商 )