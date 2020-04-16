全球政府狂撒錢救市 經濟學家警告將爆大危機 12:542020/04/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟學人智庫（EIU）首席經濟學家巴蒂斯特（Simon Baptist）表示，全球政府提高財政支出，以減緩新冠肺炎對經濟的打擊，但他也擔憂，未來12～18個月可能有更多國家面臨債務違約的困境。 巴蒂斯特指出，「我們將看見一些問題出現，歐元區債務危機恐怕會重演，像希臘或義大利等國可能是引爆核心。」 他提及，「至於新興市場，我選出南非、巴西等國可能因疫情而承受更深的危機。另還有阿根廷，早就再度陷入主權違約的狀態。」 (工商 ) #全球 #巴蒂斯特 #債務違約 #等國 #經濟學家 也許您會感興趣 推薦閱讀 美初領失業救濟 恐再增870萬人 04:092020/04/12 財經要聞 陸經濟學家調研報告 Q1 GDP增速平均估-6.48％ 02:462020/04/13 兩岸 全球股市反彈 台灣終結流出轉吸金 23:572020/04/13 財經 諾貝爾經濟學家 席勒：恐懼心態 經濟衰退元凶 04:102020/04/14 全球財經 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 新冠疫情蔓延 逆全球化釀風暴 04:092020/04/16 焦點新聞 IEA：石油需求受創深 前所未見 04:102020/04/16 全球財經 字節跳動 全球徵才萬人 04:102020/04/16 全球財經 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 油價狂殺18年最慘！扯爆…就是老美惹禍 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 存股達人撿百張股票大賺 1句曝散戶致命傷 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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