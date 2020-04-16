經濟學人智庫（EIU）首席經濟學家巴蒂斯特（Simon Baptist）表示，全球政府提高財政支出，以減緩新冠肺炎對經濟的打擊，但他也擔憂，未來12～18個月可能有更多國家面臨債務違約的困境。

巴蒂斯特指出，「我們將看見一些問題出現，歐元區債務危機恐怕會重演，像希臘或義大利等國可能是引爆核心。」

他提及，「至於新興市場，我選出南非、巴西等國可能因疫情而承受更深的危機。另還有阿根廷，早就再度陷入主權違約的狀態。」

(工商 )