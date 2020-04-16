彰化榮家15日就依法辦理檔案銷毀作業，克難將中型巴士當貨車，5位替代役男搬運逐箱清點滿滿整車，載往彰化縣二林鎮榮成紙廠進行水銷。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家15日就依法辦理檔案銷毀作業，克難將中型巴士當貨車，5位替代役男搬運逐箱清點滿滿整車，載往彰化縣二林鎮榮成紙廠進行水銷。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家15日就依法辦理檔案銷毀作業，克難將中型巴士當貨車，5位替代役男搬運逐箱清點滿滿整車，載往彰化縣二林鎮榮成紙廠進行水銷。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

各機關日積月累，都堆積龐大的檔案，蓋再大儲存倉庫總也有堆滿一天，以往也曾發生廢棄公務文件隨意丟置，造成機關權益受損或民眾個資外洩的案例，彰化榮家15日就依法辦理檔案銷毀作業，克難將中型巴士當貨車，5位替代役男搬運逐箱清點滿滿整車，載往彰化縣二林鎮榮成紙廠進行水銷。

彰化榮家政風室主任劉昌源表示，依據法務部廉政署「政風機構強化機關安全及公務密維護實施方案」，於109年第1次廉政會報提案，請業管單位定期辦理廢棄公務文件銷毀作業，經會議討論通過，由祕書室規劃這次水銷處理作業。

彰化榮家為節省公帑，這次水銷處理作業沒有租用貨車，而是克難地將一部現有的中型巴士充當貨車。進行水銷的廢棄文書數量不少，彰化榮家六位替代役男共有五位隨同搬運，車內狹小空間堆滿了紙箱，五位役男、承辦人及政風室主任等7人經過一番努力東挪西移，才有座位可坐，整部中型巴士可說是滿載而出。

檔案銷毀過程直至堆高機將廢棄文書全部推上輸送帶，送入紙漿溶槽中才結束。榮家主任史浩誠指出，公務機密維護是國家安全重要的一環，彰化榮家將持續推動各項保密工作。

(中時 )