「黑人抬棺」爆紅!抬棺的非洲老哥竟藏超勵志故事...

最近除了新冠肺炎疫情全球大流行,「黑人抬棺」影片最近也在多個社群平台如Facebook、Youtube、抖音、B站等多個年輕人最常用的社交平台迅速火了起來,大陸有自媒體透過管道專程聯繫上了抬棺七人眾的老大—班傑明·阿多(Banjamin Aidoo),並親赴非洲迦納專訪。

據大陸微信公眾號「X博士」在昨4月15日發布的專欄文章指出,因為看到「黑人抬棺」這支影片在全球非常火熱,所以秉持求知精神,專訪班傑明,他說那時候正值他熱情創業的初期。

時間來到2020年,班傑明當時的小公司,已搖身一變,變成了非洲迦納當地頂級的大殯葬公司。該公眾號記者來到班傑明公司,他驕傲地向記者介紹,他的殯葬公司是迦納行業頂級水準,不僅衣服有多款風格可以挑選,任何著裝細節都能定制,甚至要跳什麼舞、請什麼舞者、配什麼DJ、葬禮飲料喝些啥,等等瑣碎的事情,班傑明都能給你包妥了。

班傑明說,抬棺是在西非國家迦納的葬禮傳統,他在當地開班授課,學費大概500人民幣,學成的學員還會收到班傑明的證書。當年在影片裏看他帶著的弟子蹦蹦跳跳的,現在都是導師級別了,可以帶新學徒了。原來,班傑明的團隊就被BBC和美聯社AP爭相報導,班傑明更被稱作「迦納的抬棺舞者Ghana’s dancing pallbearers」。

他也解釋,迦納人喜歡跳舞,普遍都有舞蹈基礎。自己高中畢業那年走投無路,19歲出道給部落酋長抬棺,班傑明讓幾個小伙子編排了舞蹈,刪除了一些危險動作後,就順順利利把酋長愉悅送走。也正是當年幾場跳舞,讓他在今年突然火了。

記者詢問他,「知道自己當年抬棺的影片在亞洲很火嗎?」但班傑明本只是一邊看著視頻,一邊保持著和視頻裏一樣專業而有素養的微笑,看完之後,只說了一句,「我早就知道了,我有更牛逼的」。接著自己掏出更多被網友惡搞的影片

記者小心翼翼問他,「不擔心自己的模式爆紅,會被其他人取代嗎?」班傑明微微一笑,說道:「你爹永遠是你爹。」(father always is the father)。

(中時電子報)