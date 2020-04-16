「黑人抬棺」爆紅！抬棺的非洲老哥竟藏超勵志故事...

最近除了新冠肺炎疫情全球大流行，「黑人抬棺」影片最近也在多個社群平台如Facebook、Youtube、抖音、B站等多個年輕人最常用的社交平台迅速火了起來，大陸有自媒體透過管道專程聯繫上了抬棺七人眾的老大—班傑明·阿多（Banjamin Aidoo），並親赴非洲迦納專訪。

據大陸微信公眾號「X博士」在昨4月15日發布的專欄文章指出，因為看到「黑人抬棺」這支影片在全球非常火熱，所以秉持求知精神，專訪班傑明，他說那時候正值他熱情創業的初期。

時間來到2020年，班傑明當時的小公司，已搖身一變，變成了非洲迦納當地頂級的大殯葬公司。該公眾號記者來到班傑明公司，他驕傲地向記者介紹，他的殯葬公司是迦納行業頂級水準，不僅衣服有多款風格可以挑選，任何著裝細節都能定制，甚至要跳什麼舞、請什麼舞者、配什麼DJ、葬禮飲料喝些啥，等等瑣碎的事情，班傑明都能給你包妥了。

班傑明說，抬棺是在西非國家迦納的葬禮傳統，他在當地開班授課，學費大概500人民幣，學成的學員還會收到班傑明的證書。當年在影片裏看他帶著的弟子蹦蹦跳跳的，現在都是導師級別了，可以帶新學徒了。原來，班傑明的團隊就被BBC和美聯社AP爭相報導，班傑明更被稱作「迦納的抬棺舞者Ghana’s dancing pallbearers」。

他也解釋，迦納人喜歡跳舞，普遍都有舞蹈基礎。自己高中畢業那年走投無路，19歲出道給部落酋長抬棺，班傑明讓幾個小伙子編排了舞蹈，刪除了一些危險動作後，就順順利利把酋長愉悅送走。也正是當年幾場跳舞，讓他在今年突然火了。

記者詢問他，「知道自己當年抬棺的影片在亞洲很火嗎？」但班傑明本只是一邊看著視頻，一邊保持著和視頻裏一樣專業而有素養的微笑，看完之後，只說了一句，「我早就知道了，我有更牛逼的」。接著自己掏出更多被網友惡搞的影片

記者小心翼翼問他，「不擔心自己的模式爆紅，會被其他人取代嗎？」班傑明微微一笑，說道：「你爹永遠是你爹。」（father always is the father）。

(中時電子報)