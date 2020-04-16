吳克群2018年在《大潑猴》中演出天蓬元帥一角，因限古令迄今仍未播出，日前他代言手遊「終極之三國」，一次扮演呂布、諸葛亮、曹操，讓他過足古裝戲癮。提起先前演出古裝劇，吳克群表示：「那真的讓我對演古裝有完全不同的感受！藉著飾演古人的距離感可以感受更龐大深刻的情感，超越一般現實生活中的體驗。」

這次代言他以古裝詮釋三個經典角色，拍攝工程浩大足足花掉一整天才完成，吳克群當天更是凌晨4點半就早起健身，只為讓自己更有精神，而演員們看到吳克群本尊難掩興奮，拍攝曹操角色時，飾演士兵的演員們搞笑敲胸，大唱經典歌〈沒關係〉和〈為你寫詩〉，十分歡樂。

至於三國眾多美人中欣賞哪位？吳克群說：「首推孫尚香，因為武力值很不錯！能文能武，就好像可以陪自己上場打球的女生一樣。」先前《你說我聽著呢》社會影音小說因疫情而暫緩，他也透露自己持續都在創作，4月中有新歌可聽，「其實一直沒有真正停工，最近世事變幻無常，反而有很多靈感創作了更多不一樣的歌曲。」

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(中時電子報)