國民黨主席江啟臣推動年輕化，期許黃復興黨部以服務代替領導，新任主委臧幼俠今天表示，找回近20萬名失聯黨員是未來最重要任務，他坦言，過去黃復興內部存在軍階文化，未來他將放下身段服務大家，「雖然鐵票有點生鏽，但相信很快就能除鏽」。

臧幼俠說，黃復興黨部不可能一下就年輕化，因為退伍時年齡就很大，首先是推動青壯化，不只是黃復興黨部主委，還有很多基層黨員，都很希望找回失聯黨員，讓他們回歸國民黨大家庭，「讓老黨員回娘家是最重要任務」，且要以服務代替領導。

臧幼俠坦言，過去軍中存在官階文化，低階仰望高階都有點遲疑，既然大家都退役了，絕對不能再形成官階觀念，領導者要放下身段，相處起來不再有高低層次之分，破除彼此的距離隔閡，才能交換意見，同時要找出黨員與黨失聯的原因，讓大家願意加入黃復興大家庭。

詢及如何協助高雄市長韓國瑜挺過罷免危機，臧幼俠說，將來根據中央指導來做，他認為韓國瑜的團隊身處第一線，也會研擬相關策略，將來意見交換，當然是全力支持韓國瑜。

(中時 )