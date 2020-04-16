警方在謝姓通緝犯身上及車內，查扣到槍枝、子彈及毒品。（胡健森攝）

電影情節中將手指伸入槍枝扳機護弓防止擊發的場景真實上演！宜蘭縣警察局刑警大隊幹員15日下午在逮捕擁槍自重並涉嫌販毒的謝姓通緝犯時，謝嫌在與員警扭打過程中一度手持槍枝要對員警開槍，所幸偵查佐詹佳翰將小拇指即時伸入護弓內讓謝嫌無法順利扣下扳機，雖然詹家翰小拇指因此骨折，但卻阻止了可能發生在警方身上的重大傷亡。

宜蘭縣政府警察局刑警大隊在日前接獲情資，綽號「龜昇」的男子涉嫌販毒並擁槍自重，進一步清查後發現「龜昇」之男子就是曾因毒品案被刑大查緝到案的謝姓嫌犯，目前也因毒品案被宜蘭地檢署及宜蘭地院通緝，於是立即組成專案小組積極偵辦。

由於謝嫌居無定所，警方出動大批警力連日跟監後，在15日下午4點左右，尾隨謝嫌至三星鄉大洲路某家加油站，見到謝嫌1人獨自下車後，員警認為機不可失立即下車逮捕，謝嫌見到員警現身立即拔腿狂奔。

警方在追捕壓制的過程中，雖然已經從謝嫌腰間查扣到一把改造槍枝，但謝嫌的右手竟還另持一把手槍並企圖對著員警開槍，所幸偵查佐詹佳翰眼明手快，在千鈞一髮之際將左手小拇指伸入謝嫌手槍的板機護弓內，讓手槍無法擊發，這才將謝嫌壓制逮捕，但詹家翰的左手小拇指也因此骨折。

警方也隨後在謝嫌身上及車上等處，查扣到2把改造手槍，子彈52顆以及第二、三級毒品等，縣警局長謝進賢也立即慰問並表揚英勇制伏歹徒的員警，全案警方依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送宜蘭地檢署偵辦。

(中時 )