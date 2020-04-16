特斯拉正式入駐天貓 開出全球首家官方旗艦店 12:592020/04/16 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《每日經濟新聞》報導，特斯拉近日宣布正式入駐天貓，在大陸電商平台上開出全球第一家Tesla特斯拉官方旗艦店。 (旺報 ) #特斯拉 #官方 #旗艦店 #全球 #入駐 #天貓 #大陸 #電商平台 #官方旗艦店 #電商 也許您會感興趣 推薦閱讀 電商交易外冷內熱 補助給力 04:102020/04/12 生活新聞 陸產特斯拉3月銷量破萬 年度15萬輛目標不變 11:352020/04/12 兩岸 《產業》91APP響應政府紓困 逾200家實體門市湧入 10:342020/04/13 財經 特斯拉節流新招 盼房東降租 04:102020/04/15 全球財經 特斯拉3月大陸註冊量飆漲逾1.2萬輛 12:212020/04/15 財經 特斯拉股價狂飆 近七日大漲近60％ 13:012020/04/15 財經 G奶熊熊喝茫任人公主抱 「0857特斯拉男」身分起底是他！ 16:412020/04/15 娛樂 貿協TA光點品牌加速計畫 助業者開啟跨境電商 04:092020/04/16 焦點新聞 分析師力挺 特斯拉股價狂飆 04:102020/04/16 全球財經 特斯拉進駐天貓不賣車 只做售後服務 12:232020/04/16 財經 兩岸熱門新聞 陸國安部證實：四川退休官員密謀顛覆政權 夜襲軍火庫 - 兩岸 美華爾街日報：大陸正秘密小型核武試驗 - 兩岸 廣東黑人「爽帶5女回家激戰」鄰居嚇傻：他確診啦 - 兩岸 陸軍事專家發文分析武統台灣進程 - 兩岸 習李反擊美 拉攏國際挺WHO - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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