今年第一鮪拍出每公斤9000元，創歷史新高，254.4公斤的第一鮪共賣出228萬6000元。（潘建志攝）

今年第一鮪拍出每公斤9000元，創歷史新高，254.4公斤的第一鮪共賣出228萬6000元，買家是來自宜蘭南方澳吉門企業董事長鄭金池。（潘建志攝）

「第一鮪」拍賣出歷史天價！第一鮪16日上午11時在屏東東港魚市場拍賣，最終以每公斤9000元拍出，創歷史新高，254.4公斤重的第一鮪賣出228萬6000元。買家是來自宜蘭南方澳吉門企業董事長鄭金池，他是屏科大畢業，為了回饋母校標下第一鮪。

今年第一鮪是東港籍漁船「宏吉財號」11日在綠島外海捕獲，13日上午經東港區漁會「驗明正身」後，確定為今年第一鮪。16日舉辦拍賣會，為了新冠肺炎防疫，現場僅開放工作人員、買家及媒體入場。

當第一鮪從船艙中緩緩吊起，碩大魚身泛著油光閃閃發亮。經測量後，第一鮪重254.4公斤、長226公分，由屏東縣長潘孟安擔任拍賣官，3000元起標，現場一路加價，最後來自宜蘭南方澳的鄭金池手舉拍賣牌，背面寫著「九千」喊價，高出去年歷史紀錄8800元，現場一陣驚呼。

「9000元一聲、9000元兩聲、9000元三聲，成交！」不受疫情影響，第一鮪拍出歷史新高價，連潘孟安都直呼「出乎意料之外。」總價228萬6000元也是近年來最高總價，讓捕獲的老船長張天興笑得闔不攏嘴。

鄭金池已連續4年標獲南方澳的第一鮪，今年首度到屏東標下第一鮪，他是屏東農專（屏科大前身）畢業，因深感受到疫情衝擊，魚價低落，所以標第一鮪希望幫助漁民，提振漁業。昔日因家境清寒在母校師長幫助下完成學業，因此會把標到的第一鮪在屏科大校慶或年度校友會上舉辦鮪魚饗宴，也會與在地政府合作，讓弱勢長者也能分享珍饈佳餚。

(中時 )