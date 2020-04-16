台中市政府警察局第四分局黎明派出所，日前下午15時許接獲民眾報案，稱南屯區向上路上有一名老翁行動不便需要警方協助。巡邏警員高慈青、謝利佳立即馳赴現場。

員警到場後見該名老翁坐臥於輪椅上以單腳推地倒退前行，高員趕緊上前協助，推著老翁到達數百公尺外之目的地。

警方指出，經詢問得知該名76歲的陳姓老翁家住附近，出門要去附近商店採買生活用品，但因不良於行、手臂又使不上力無法推動輪椅，只好以單腳推地方式背向倒退前行。因老翁所在位置為市區主要幹道，車流往來十分頻繁，員警擔心老翁如此行動有發生意外之風險，高員當仁不讓立即主動上前推著老翁到達數百公尺外之目的地商店，路旁民眾也紛紛豎起大拇指稱讚員警積極關懷弱勢的善舉，果然是台灣最美的風「警」。

員警到達現場關懷陳姓老翁時，老翁一直表示怕麻煩到他人，直說不需要協助，但員警見老翁獨自在車水馬龍的大馬路上緩緩背向前行，實在無法放心，深怕若有斜坡路段或路上駕駛人稍有不慎可能造成意外事故，為了老翁的安全著想，幾經勸說下終於讓老翁同意將其推至目的地，事後老翁頻頻向警方致謝，對於員警關懷弱勢的不遺餘力感動在心。

黎明所長林澤聰呼籲，家中如親屬有行動不便之情形，應盡量陪同外出，以避免發生危險。民眾若發現路上有弱勢族群可能需要幫忙，可撥打110報案專線請警方協助。

(中時 )