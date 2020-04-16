1名裝潢工人上午在進行天花板施工時，正當鑽進天花板內進行工程過程中，突然意外遭到電擊，整個人遭電約後卡在天花板內，同事只聽見一聲叫聲後，立刻上前查看，才拉現工人已經昏倒在內，於是立刻斷電通報警消前往救援，工人雖然順利救出，但已無生命跡象，仍送醫急救當中。

據了解，這起意外發生上午約10點左右，在台中市北屯區工地進行天花板裝潢工程的工人遭電擊受困於2樓天花板隔間，意外發生經過並沒人目擊，目前警消正調查事故發生經過。

(中時電子報)