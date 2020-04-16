工人裝潢遭電昏 卡天花板隔間無生命跡象 12:492020/04/16 中時電子報 張妍溱 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 當時遭電擊工人受困2樓天花板夾層內，因空間狹窄，警消全力破壞搶救。（翻攝照片／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名裝潢工人上午在進行天花板施工時，正當鑽進天花板內進行工程過程中，突然意外遭到電擊，整個人遭電約後卡在天花板內，同事只聽見一聲叫聲後，立刻上前查看，才拉現工人已經昏倒在內，於是立刻斷電通報警消前往救援，工人雖然順利救出，但已無生命跡象，仍送醫急救當中。 據了解，這起意外發生上午約10點左右，在台中市北屯區工地進行天花板裝潢工程的工人遭電擊受困於2樓天花板隔間，意外發生經過並沒人目擊，目前警消正調查事故發生經過。 (中時電子報) #天花板 #裝潢 #進行 #工人 #隔間 也許您會感興趣 推薦閱讀 新莊洗窗工人身上無防護裝備 15樓墜至2樓死亡 18:122020/04/13 社會 26年前遭搶匪「一刀刺進頭部」…老翁腦內驚藏10公分斷刀 00:122020/04/14 兩岸 民宅施工擋土牆倒塌 50歲男工遭活埋 13:382020/04/14 社會 中市民宅施工 55歲工人遭活埋送醫不治 15:392020/04/14 社會 國產旗下惠普 搶輕隔間市場 04:102020/04/15 證券．權證 西門町商業地標售案 今喊「卡」改採議價進行 14:582020/04/15 財經 一中商圈工安意外 中市都發局勒令停工 17:192020/04/15 社會 社會熱門新聞 21歲父女戀 陸專上校教育長偷吃女輔導長 摩鐵操練3小時 - 社會 小燈泡兇手王景玉逃死 宅神50字酸爆：太美了 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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