資策會產業情報研究所(MIC)針對台灣網友網購行為進行大調查，發現2019年網友網購的行動下單比例，從2018年35.9％大幅成長至49.6％，已快趕上PC下單，針對網購行動瀏覽比例，則從2018年43.8％成長至2019年55.9％，也是首度超越PC瀏覽，調查更顯示，行動網購普及度快速上升，與PC普及度差距從2018年22.8％，大幅縮小至2019年5.1％。資深產業分析師張筱祺表示，儘管行動商務發展已久，其實仍以PC下單為主，不過2019年調查結果正式宣告行動商務已成為主流。

資策會MIC指出，網友獲取資訊的管道產生變化，可觀察到LINE傳播影響力的上升，從2019年網友前五大獲取資訊的管道可看出，其依序為：「購物網站」、「Google搜尋」、「Facebook」、「比價網站」與「Line」，其中Line從2017年12.3％成長至2019年18.9％，相反的，入口網站傳播影響力卻逐年下降，跌出獲取管道的前五名外。

資策會MIC調查，網購路徑相當多元，但有高達77％網友仍習慣直接進入綜合網購平台瀏覽與下單，也是最大宗的網購路徑，而「Line購物/導購」則位居第二大，比例24.1％。張筱祺指出，還有其它網購路徑，例如現金回饋平台(18.8％)、比價網站(16.1％)、社群媒體(8.9％)，導購比例皆不滿兩成，而部落客、網紅或藝人合作的導購比例效果則僅1.1％，建議業者在進行業配與行銷操作時，不妨參考調查數據，可進行更有效的資源投入評估。

資策會MIC表示，網友最愛用的B2C前五名為蝦皮24hr、momo購物網、PChome24h、Yahoo購物中心與創業家兄弟，而網友愛用的愛用開店平台，前五名為蝦皮商城、PChome商店街、Yahoo超級商城、露天拍賣與Yahoo拍賣。張筱祺建議，要爭取最大化消費客群，建議業者除了持續提供多元商品選擇，優化物流效率、補貨速度與使用者介面功能，更須抓緊疫情帶動的網購商機。

消費者喜好的支付方式前三名分別為：刷卡(75.7％)、超商貨到付款(46.8％)與Line Pay(21.8％)，張筱祺指出，Line Pay已在2019年超越宅配貨到付款，晉升為第三名。觀察結果，2019年超取付款與宅配貨到付款比例皆較2018年低，特別是超取付款比例下降了16.7％，顯示消費者在「貨到付款」喜好度下滑，未來超商與物流業者在電商代收貨款的手續費營收恐面臨下滑，建議及早因應。

(時報資訊)