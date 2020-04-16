台紙（1902）今（16）日召開股東臨時會，通過公司轉換為新誠資產管理股份有限公司全資子公司、擬終止上市暨撤銷公開發行案。今日出席股數達82.78％，上述2案分別獲出席股東96.8％、95.05％投票同意。

新誠公司預計將斥資83.6億元、以每股20.8元取得台紙所有股權，將台紙納為旗下全資子公司，較15日收盤價20.45元溢價1.71％、較去年每股淨值15.73元高出32.23％。轉換基準日暫訂為6月1日，屆時台紙將私有化下市。

1946年成立的台紙主要產品原為文化用紙、紙漿及化工產品，在戴誠志家族入主經營後，2016年9月底決議停止台南新營廠漿紙產線，將主力產品轉為化工產品，並透過轉投資在越南經營紙器製造及運動休閒業，區分為化工、紙器、休閒3大事業。

台紙2019年合併營收47.63億元，年增45.17％，登近4年高點。毛利率21.4％、營益率9.83％，雙創近19年高點。雖因業外收益腰斬，歸屬母公司稅後淨利3.75億元，年減9.35％，每股盈餘（EPS）0.93元，低於前年1.03元，仍創近9年次高。

台紙表示，去年獲利衰退，主因業外收益減少、營業費用大增43.98％。去年越南紙器事業、台灣化工事業、休閒事業三大本業營收比重分別為74.96％、17.69％、7.35％，近年業務轉型效益仍待突破。

台紙指出，鑒於公司短期營運難有大幅成長，且轉換價位處股價歷史相對高檔，為此次獲逾95％股東同意支持私有化的重要關鍵。未來除追求組織效率化，兼顧財務結構健全性與企業永續發展，致力創造公司、員工及利害關係人最大價值，並將經營成果回饋大眾。

台紙表示，3大事業的產品特性及管理重點迥異，無法發揮相互綜效，且分散經營團隊精力。公司私有化後規畫將各事業體分割迪利發展，以更大彈性處理各事業經理人招聘、或尋求合作夥伴等方式，使經營得以突破，未來也不排除重新IPO可能。

(時報資訊)