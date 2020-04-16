有成功抗sars經驗的副總統陳建仁今天錄製線上課程表示，臺灣現在是處在有限度社區感染，沒有社區傳播現象。由於目前沒有新冠肺炎抗病毒藥物，也沒有疫苗，防疫工作上最有效的方式就是隔離檢疫。如果把受到感染的人隔離檢疫起來，就可以使疫情大大緩和，甚至消失。

陳建仁今天上午前往線上課程平台「Hahow 好學校」，錄製《全民防疫通識課：陳建仁副總統來開講》，從「臺灣的防疫經驗」、「如何面對疫情」及「武漢肺炎未來發展」等三方面，與大家分享正確知識與觀念。

陳建仁指出，新冠肺炎有一個特色，就是在沒有症狀、輕症時也會感染，對於防疫上來說相當困難。在目前還沒有疫苗、快篩、抗病毒藥物的情況下，應該要做好隔離檢疫的工作。

他說，目前臺灣隔離檢疫工作做得相當不錯，還是處在有限度社區感染的情況，大家應該放心。臺灣會做得這麼好，主要是所有人民一起努力，才能夠把這次的武漢肺炎控制得很成功。

談及社區感染與社區傳播的概念，陳建仁指出，社區感染是一個病人在社區裡得到感染，而有連續的傳染鏈時才叫做社區傳播。

社區傳播通常有幾個重要特性，第一就是確定病例沒有辦法找到感染源。第二就是本土病例遠多於境外移入的病例，所以臺灣有零星社區感染，但是沒有社區傳播的現象。第三個特色就是會有持續的感染鏈。

他舉例，譬如有一個人從國外回來，傳給他的家人，又傳給家人的同事，再傳給其他不認識的人，臺灣也沒有連續的傳染鏈。第四就是會發生很大規模的群聚現象，在臺灣也沒有這樣的情況。「所以，現在臺灣確實都只有在社區、家庭、學校、職場或醫院內的感染，但是沒有社區傳播的現象」。

陳建仁提到，目前為止沒有武漢肺炎抗病毒藥物，也沒有疫苗，防疫工作上最有效的方式就是隔離檢疫。在傳染動力學的立場，如果把受到感染的人隔離檢疫起來，就可以使疫情大大緩和，甚至消失；另外，保持社交距離也很重要，當我們保持社交距離，有效接觸率就可以下降，疾病就不會很快速擴散開來。

(中時 )