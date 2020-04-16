新冠肺炎疫情肆虐全球，嘉義縣議會國民黨黨團16日開記者會，要求民進黨政府重視立法院國民黨團要求在第二階段紓困的1500億元預算外，再增列約1000億元預算發放現金給民眾的提議，符合期待，另，針對口罩外援，嘉縣國民黨團認為，應先滿足國人每人每天可領1片口罩，顧好自己人再外援。

嘉義縣議會國民黨團上午與各縣市議會黨團同步舉行記者會，黨團書記長議員李國勝與議員王啟澧、詹琬蓁、吳思蓉、詹黃素蓮一同出席，喊出「紓困要現金」、「防疫要口罩」等口號。

李國勝表示，政府預計發放的酷碰券等屬於「振興」方案，目前疫情緊急最需要的是「紓困」，現已有很多勞工被放無薪假、裁員，各行各業哀鴻遍野，政府希望發放「酷碰券」刺激消費，鼓勵民眾上餐廳、旅遊，這些都是「振興」，要在疫情趨緩後才能做，因此國民黨黨團認為直接發現金補貼，才是紓困的當務之急。

黨團進一步表示，除了紓困方案外，也希望讓每個人每天都有口罩用，「先有能力再外援」，讓每人每天都可分配到1片口罩再幫助其他國家。

(中時 )