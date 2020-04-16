無黨籍立委傅崐萁臉書粉絲人數破42萬，在113名立委中，位居第二名。傅今天笑談，只有一個小編在幫他貼臉書，其中有兩年沒有推廣，有機會來看的人就來看。

詢及自評立委表現，傅崐萁說，地方立委就是要替鄉親爭取權益，他歷任3屆立委與9年縣長，不管是中央事務或地方自治管理，他都相當熟練，再度回到立院駕輕就熟，對國會的人事時地物都能立刻上手。

傅崐萁的臉書粉絲數已破42萬，排行立委第二名，傅說，「講了會很爆笑，我就一個小編」，自己並非每天都會發文，但涉及全國或地方事務重要性，有必要再貼臉書。

傅崐萁說，他的臉書貼文大都靠網友轉載，「我大概2年沒有推廣，有機會來看的人就來看，也沒有推波助瀾增加額外觸及，就很自然」。

傅崐萁指出，蘇花改一期通車後，台北到花蓮縮減到2小時40分，蘇花改二期很可能在明年送環評，未來往返時程可再降低到2小時以內，而花東快速道路的可行性研究已上網招標，未來打通東半部公路的話，從台北開車可能只要花3小時就能到台東。

(中時 )