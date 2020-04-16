警方穿著Led面板背心，顯示警語提醒民眾應配戴口罩，讓員警與民眾間的防疫安全更加有保障。（台中市警局第四分局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局警友辦事處林主任忠坤，為鼓勵分局外勤員警綜合績效評核績優人員及各單位防疫工作辛勞人員，於日前特到四分局親自頒發獎金，除感謝員警這段期間對防疫工作犧牲奉獻外，並肯定警察同仁對南屯區治安、交通的辛勞付出。

警方指出，近日中央流行疫情指揮中心宣布相關特種行業停業及顧客實名制措施，第四分局為落實市府防疫政策，針對轄內大型酒店、酒吧、舞廳、KTV、電子遊戲場等易造成民眾群聚感染之封閉式娛樂場所加強實施臨檢，除運用警用小電腦查緝有無居家檢疫／隔離對象違規擅離外。

警方同時首見穿著Led面板背心，顯示警語提醒民眾應配戴口罩，並遵守室內1.5公尺社交安全距離之規定，以減少盤查時講話飛沫傳染的機會，讓員警與民眾間的防疫安全更加有保障。

第四分局長吳耀南表示，防疫是全民的責任，特種營業場所人員出入複雜，易成為防疫破口，呼籲轄內業者亦應善盡社會責任，全力配合市府政策，亦請民眾應儘量少出入封閉式娛樂場所，全民攜手共同防疫。

(中時 )