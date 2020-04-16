疾管署副署長羅一鈞因看PTT關於新冠肺炎可能發生人傳人一篇文章，並立刻回報，被網友稱為「護國神文」，如今發文作者遭起底，原來是童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨的胞妹。

呂謹亨今天透過醫院聲明表示，「很感謝大家關心，因為此文為家人所PO文撰寫，與家人討論後，家人希望低調並也很高興能盡到一份心力。一切尊重家人的決定，也不便代為對外評論或受訪，目前我們能做的就是全民團結一致來防疫。」

(中時 )