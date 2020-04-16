「護國神文」作者身分曝光 她低調不受訪 13:592020/04/16 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被網友稱作「護國神文」的作者，原來是醫師呂謹亨的胞妹。（摘自童綜合醫院網站／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疾管署副署長羅一鈞因看PTT關於新冠肺炎可能發生人傳人一篇文章，並立刻回報，被網友稱為「護國神文」，如今發文作者遭起底，原來是童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨的胞妹。 呂謹亨今天透過醫院聲明表示，「很感謝大家關心，因為此文為家人所PO文撰寫，與家人討論後，家人希望低調並也很高興能盡到一份心力。一切尊重家人的決定，也不便代為對外評論或受訪，目前我們能做的就是全民團結一致來防疫。」 (中時 ) #護國神文 #醫院 #醫師 #作者 #聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 6天改造完成 綏芬河方艙醫院待命啟用 10:462020/04/12 兩岸 禮敬醫護食品業者送「好嘴斗」大禮盒 13:402020/04/13 社會 LV不只提供口罩 召志工製作手作防護衣 14:182020/04/13 時尚 漢民家長會贈200碗豆花 慰勞小港醫護夥伴 17:472020/04/13 生活 刊美國務院聲明 AIT已如大使館 00:512020/04/14 政治要聞 新北動物醫院宅經濟 線上看診免奔波 18:532020/04/14 生活 誰說要休業？！台北西華飯店持續服務 21:162020/04/14 生活 不滿手續繁瑣 婦人狠踹護理師 04:102020/04/15 地方新聞 護國神文救台灣 原PO回應：爸爸躺在呼吸病房 08:432020/04/16 生活 臺安醫院智慧轉型 全新設備讓效率加速 09:222020/04/16 財經 生活熱門新聞 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 直播》好消息！國內今再零確診 累計155人解除隔離 - 生活 何晶「Errr…」遭網出征 今再改貼文：欠台灣總統一個道歉 - 生活 新加坡總理夫人何晶「Good show」掀網戰 他酸：再鬧就丟臉了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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