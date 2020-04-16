新北市府預計在20日舉行舉辦「社區擴大管制超前部署」兵棋推演，新北市長侯友宜今（16日）表示，不希望走到最壞的狀況，但是必須要有所準備、充滿信心，超前部署的擴大管制，第三階段要做的，一定要把它做到位，超前部署、有備無患。

侯友宜表示，擴大管制、超前部署是讓疫情快速的舒緩的一個作為，因為涉及跨縣市北北基宜桃，將結合各國作為及實戰經驗，當作示範演練的標準模式。中央流行疫情指揮中心及其他鄰近縣市都會派人來觀摩，只要中央一下令，就可以擴大管制。

(中時 )