社區擴大管制20日登場 侯友宜：超前部署、有備無患 13:012020/04/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（16日）表示，不希望走到最壞的狀況，但是必須要有所準備、充滿信心。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府預計在20日舉行舉辦「社區擴大管制超前部署」兵棋推演，新北市長侯友宜今（16日）表示，不希望走到最壞的狀況，但是必須要有所準備、充滿信心，超前部署的擴大管制，第三階段要做的，一定要把它做到位，超前部署、有備無患。 侯友宜表示，擴大管制、超前部署是讓疫情快速的舒緩的一個作為，因為涉及跨縣市北北基宜桃，將結合各國作為及實戰經驗，當作示範演練的標準模式。中央流行疫情指揮中心及其他鄰近縣市都會派人來觀摩，只要中央一下令，就可以擴大管制。 (中時 ) #侯友宜 #新冠肺炎 #社區 #擴大管制 #超前部署 #兵棋推演 #防疫 #疫情 #中央流行疫情指揮中心 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 管控連假景點人潮 侯友宜：該封的我也不會客氣！ 13:302020/04/12 生活 福安宮遶境 彰縣要求自主健管 04:102020/04/13 地方新聞 侯友宜辦白曉燕案 險兩次命喪槍口 10:042020/04/13 社會 黃韻如：防疫模範生新加坡 一路走來驚心動魄 20:322020/04/13 生活 農民暖心響應 送茶包挺防疫 04:102020/04/14 地方新聞 台灣到底有沒有社區感染？ 04:102020/04/14 時論廣場 PChome Thai 響應駐泰國代表處 成立「泰國台灣防疫商品專區」 10:502020/04/14 財經 冒防疫風險聚賭 警破遊戲主題餐廳賭場 13:392020/04/14 社會 政治熱門新聞 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ - 政治 林書豪遭1450圍剿...陳學聖怒點名他：還要躲嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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