日旅遭疫情暴擊 陸遊客消費減少2348億日元 13:102020/04/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因疫情蔓延，1至3月訪日外國遊客的消費額年減41.6％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響，訪日外國遊客2月銳減58％、3月更大減93％。按國別和地區來看，以大陸遊客消費額占比最多，減少44％換算約2348億日元，和南韓遊客數據加在一起算，共減少75％。而美國、英國、泰國遊客消費額降幅也都在30％以上。 據日本NHK報導指出，因疫情持續蔓延，1至3月訪日外國遊客的消費額預估6727億日元，比去年同期減少41.6％。日本觀光廳表示，該減幅僅次於2011年4到6月日本311大地震的單季減少50.4％。 (旺報 ) #遊客 #消費額 #日本 #疫情 #日元 #新冠肺炎 #疫情 #311大地震 #大陸遊客 #南韓遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 《電機股》海外待疫情控制 強信-KY盼營收水漲船高 12:002020/04/13 財經 因應疫情衝擊 老行庫 強攻三大貸款商機 04:102020/04/14 金融．稅務 志聖訂單能見度到Q2 全年營運看俏 04:102020/04/14 證券．權證 美股基金強彈 仍有向上空間 04:102020/04/14 投資理財 國安基金 護盤至疫情結束 04:102020/04/14 社會新聞 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 台東紅藜片 打保健牌促銷 01:242020/04/15 地方新聞 IMF估台灣經濟成長-4％ 國發會1席話反駁 11:002020/04/15 財經 兩岸熱門新聞 疫情受控 瑞德西韋在陸臨床試驗喊停 - 兩岸 陸國安部證實：四川退休官員密謀顛覆政權 夜襲軍火庫 - 兩岸 美華爾街日報：大陸正秘密小型核武試驗 - 兩岸 廣東黑人「爽帶5女回家激戰」鄰居嚇傻：他確診啦 - 兩岸 陸軍事專家發文分析武統台灣進程 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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