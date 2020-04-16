受新冠肺炎疫情影響，訪日外國遊客2月銳減58％、3月更大減93％。按國別和地區來看，以大陸遊客消費額占比最多，減少44％換算約2348億日元，和南韓遊客數據加在一起算，共減少75％。而美國、英國、泰國遊客消費額降幅也都在30％以上。

據日本NHK報導指出，因疫情持續蔓延，1至3月訪日外國遊客的消費額預估6727億日元，比去年同期減少41.6％。日本觀光廳表示，該減幅僅次於2011年4到6月日本311大地震的單季減少50.4％。

(旺報 )